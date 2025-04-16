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Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Верховная Рада продлила на три месяца — до 6 августа 2025 года — военное положение и мобилизацию. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. 

За продление военного положения проголосовали 357 депутатов, продление мобилизации поддержали 346 нардепов. 

«РБК-Украина» уточняет, что против выступил только один депутат — Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности». 

Законопроекты о продлении мобилизации и военного положения внес 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Это 15-е продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

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