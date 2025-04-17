Монгольские хирурги успешно внедрили лапароскопическую коррекцию гипоплазии мыщелка бедренной кости

CentralAsia (MNG) -

Врачи Центра спортивной травмы, филиала Национального центра травматологии, впервые в Монголии внедрили новую технологию эндоскопического хирургического лечения лапароскопической коррекции гипоплазии мыщелка бедренной кости.

Данный метод хирургического лечения является усовершенствованной технологией эндоскопического лечения хронической гипоплазии мыщелка бедренной кости, обусловленной выраженным недоразвитием и вывихом бедренной кости вследствие деформации.

Гипоплазия – одна из распространенных аномалий развития нижних конечностей. Это врожденная патология, которая значительно усложняет жизнь своему обладателю. Понятие «гипоплазия» означает «недоразвитость». Она может быть частичной или тотальной (полностью отсутствует кость или конечность).

Высокая техническая оснащенность в сочетании с высоким профессионализмом монгольских специалистов позволяет добиваться высоких результатов лечения.

В состав команды входят руководитель центра спортивных травм больницы, магистр медицины, старший врач С. Батсух, магистр медицины, старший врач Б. Эрдэнэболд, магистр медицины, старший врач О. Амгаланхуу, Са. Золжаргал, Б. Тувшинбаяр, а также анестезиолог, старший врач Б. Мөнхбаяр, медсестра-анестезист Д. Айтолхын и операционная медсестра Б. Жавзандулам.

источник: MiddleAsianNews

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