Китай рассматривает маршрут «Силы Сибири-2» в обход Монголии

CentralAsia (MNG) -

«Главное — какой маршрут [выбрать]. Первый вариант — через Монголию, второй — не через Монголию», — сказал Чжан Ханьхуэй посол КНР...

Россия и Китай продолжают обсуждать варианты маршрута газопровода «Сила Сибири-2», сообщил журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Главное — какой маршрут [выбрать]. Первый вариант — через Монголию, второй — не через Монголию», — сказал он, добавив, что второй маршрут в Китай полностью проходит по территории России и заканчивается в районе Забайкальска.

По словам посла, что касается цены на газ, то у сторон уже есть первая труба, поэтому им проще договориться.

«Мы можем решить этот вопрос, поскольку цена международная», — сказал он.

Китай считает, что другой маршрут поставок российского газа в Китай через Казахстан является дорогостоящим: «Я уже сказал своим российским партнерам, что это нереально. На самом деле, это не работает», — заявил посол.

Газопровод «Сила Сибири — 2» планируется проложить с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 млрд кубометров в год. В декабре 2023 года Россия объявила об окончательном согласовании условий строительства газопровода «Газпромом» и китайской CNPC. Ведутся изыскательские работы для прокладки участка трубопровода через Монголию.

В конце декабря 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что запущен процесс разработки маршрута газопровода из России через Казахстан в Китай, его мощность составит 45 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначены для газоснабжения Казахстана.

источник: MiddleAsianNews

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