Обуна снова взялась за развитие ИИ в Монголии

Болор-Эрдэнэ (Обуна) Батцэнгэл

CentralAsia (MNG) -

2500 специалистов и преподавателей пройдут обучение в области искусственного интеллекта

«Национальная программа ИИ», инициированная AI Academy Asia при поддержке ЮНИСЕФ Монголии и M Bank, официально стартовала 15 апреля 2025 года.

Программа «Национальный ИИ» направлена ​​на содействие инклюзивному доступу к образованию в области искусственного интеллекта, сокращение цифрового неравенства и повышение осведомленности и понимания ИИ среди общественности. Программа призвана предоставить студентам, молодежи и должностным лицам местных органов власти знания и навыки, связанные с ИИ, тем самым повышая инклюзивность цифрового перехода и сокращая неравенство. В течение пяти лет реализации Программа подготовит 250 специалистов по ИИ и 2250 учителей.

Генеральный директор AI Academy Asia Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, известная под псевдонимом Обуна, сказала: «Мы работаем в сотрудничестве с Кембриджским университетом и другими ведущими мировыми институтами, чтобы внедрить образование в области ИИ в Монголию. В рамках этой программы мы планируем обучить 500 специалистов в Монголии. В технологическую эпоху крайне важно получать структурированные и систематические знания, не отставая. Начиная с сегодняшнего дня наша платформа онлайн-обучения станет общедоступной, и все курсы будут предлагаться на монгольском языке. Крайне важно, чтобы дети получили прочную и хорошо структурированную основу в области технологического образования».

Программа по подготовке 2250 учителей продлится до трех месяцев и открыта для лиц в возрасте от 21 до 65 лет. Ежегодно учителя будут обучаться от 330 сумов во всех 21 аймаках.

Будучи одной из самых малонаселенных стран в мире, Монголия продолжает сталкиваться с трудностями в достижении справедливой и инклюзивной цифровой трансформации из-за таких факторов, как демографическое распределение, географические ограничения и социально-экономическое неравенство. Тем не менее, реализаторы программы подчеркнули огромный потенциал искусственного интеллекта для стимулирования позитивных и преобразующих изменений в Монголии путем содействия инновациям, усиления экономического роста и содействия устойчивому развитию страны.

AI Academy родилась из успеха программы Girlscode, которая дала молодым девушкам необходимые навыки программирования. Осознавая необходимость более широкого доступа, они расширили свою миссию, чтобы создать платформу для всех учащихся, независимо от возраста или происхождения. AI Academy теперь предлагает инклюзивные пошаговые курсы по основам ИИ, разработке моделей ИИ и трехуровневой программе программирования.

Их заявленная цель — демократизировать техническое образование, сделав навыки ИИ и программирования доступными для всех и в любом месте, и подготовить людей к будущему работы. Они стремятся предоставить следующему поколению основные навыки, необходимые для успеха в цифровую эпоху.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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