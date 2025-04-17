Osaka-Kansai Expo 2025: посетителей ждут около 80 павильонов, в том числе монгольский. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

Всемирная выставка Expo 2025 пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в японском городе Осака под девизом «Создание общества будущего для нашей жизни» (Designing the Future Society for Our Lives).

На Expo 2025 состоялось открытие национального павильона Монголии.

С нашей стороны в мероприятии организует и принимает участие Министерство иностранных дел Монголии совместно с Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Национальным музеем «Чингисхан».

Наша страна представляет публике 28 ценных экспонатов из Национального музея Чингисхана под девизом «Монголын их амар амгалан — Pax Mongolica», которые представят историческое наследие Монгольской империи. Кроме того, посетителям со всего мира будут представлены возможности и особенности текущего социально-экономического развития Монголии, туристического сектора, а также реальные мероприятия, реализуемые в рамках целей устойчивого развития.

Подтема также подчеркивает продвижение национального бренда «Go Mongolia» и использует технологии виртуальной и дополненной реальности, чтобы предоставить посетителям возможность отправиться в древний город Хар-Хорум, поучаствовать в монгольском Наадаме и исследовать традиционную монгольскую жизнь и природную красоту через виртуальную среду.

В официальной церемонии открытия Expo 2025 приняли участие император Японии Нарухито, премьер-министр страны Сигэру Исиба, генеральный секретарь Международного бюро выставок Дмитрий Керкенцес, а также высокопоставленные гости из стран-участниц всемирной выставки.

Отметим, что выставка Expo 2025 проходит на территории площадью более 155 га. В ней участвуют 165 стран и 7 международных организаций. Ожидается, что до 13 октября Expo 2025 посетят 28 млн гостей.

источник: MiddleAsianNews

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