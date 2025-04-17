Парламент Монголии отказался обсуждать проект торгового соглашения с ЕАЭС

CentralAsia (MNG) -

На заседании Постоянного комитета по экономике парламента было запланировано обсуждение проекта временного торгового соглашения между Монголией и Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, представленного правительством.

Однако обсуждение проекта было отложено из-за отсутствия надлежащих исследований.

В этой связи, член Постоянного комитета по экономике г-жа Мөнхсоёл Баатаржав прокомментировала перенос обсуждения проекта торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом.

«Это соглашение является важным вопросом, который привлек внимание отечественных производителей. Постоянный комитет по экономике должен был обсудить этот вопрос, но обсуждение было отложено. Причина в том, что публичные обсуждения должны проводиться очень хорошо. Однако эта работа считается незавершённой. Члены парламента также получили официальное письмо от Союза работников пищевой промышленности. Результаты исследований противоречивы. Ссоюз работников пищевой промышленности заказал исследование Институту экономического анализа при Госуниверситете Монголии. Исследование пришло к выводу, что эффективность этого соглашения очень низкая. Однако исследование, проведенное Министерством экономики и развития, показало, что переговоры целесообразны», — уточнила она.

источник: MiddleAsianNews

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