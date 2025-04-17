В Монголии наблюдается рост числа студентов, изучающих метеорологию и гидрологию

CentralAsia (MNG) -

В последние годы в монгольских университетах наблюдается устойчивое снижение числа студентов, изучающих метеорологию и гидрологию — области, имеющие решающее значение для понимания и реагирования на все более изменчивый климат страны. Например, кафедра метеорологии и гидрологии в Школе естественных наук Государственного университета Монголии была на грани закрытия своих программ из-за отсутствия набора студентов.

Однако 2025 учебный год принес проблеск надежды. По данным Государственного университета Монголии, пять студентов поступили на программу по гидрологии и 25 — на программу по метеорологии, что стало самым высоким показателем новых поступлений за последние годы. Эксперты связывают это позитивное развитие с возобновлением внимания страны к поддержке профессионалов в этой области.

Правительство Монголии объявило 2023 год годом поддержки метеорологов, запустив кампанию по улучшению общественного признания, зарплат и стимулов для специалистов, работающих в таких областях, как метеорология и гидрология. Эта инициатива, по-видимому, оказала ощутимое влияние, возродив интерес к карьерам, которые имеют важное значение для мониторинга окружающей среды и снижения риска бедствий.

Чиновники из Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды подчеркнули, что необходимо сделать больше для поддержания этого импульса. Они призвали к более сильным системам поддержки студентов, включая гарантированное трудоустройство после окончания учебы, возможности для практических стажировок на метеорологических и гидрологических станциях и лучший доступ к современному исследовательскому оборудованию и полевым приборам.

Поскольку Монголия продолжает сталкиваться с экологическими проблемами — от опустынивания до экстремальных погодных явлений — инвестиции в образование и подготовку будущих метеорологов и гидрологов становятся важнее, чем когда-либо.

Гидрометеорологическое образование, система подготовки специалистов метеорологов, гидрологов, океанологов и агрометеорологов.

Метеоролог – специалист по погоде, наблюдатель и исследователь атмосферных явлений. Метеорологи наблюдают за природными явлениями, анализируют их и составляют прогнозы.

Метеоролог — это специалист, который занимается сбором и анализом данных. Каждые 3 часа он по приборам снимает показания (температуру воздуха, давление, ветер и т.д.) и записывает их в журнал погоды.

Отдельно выделяют метеорологов-прогнозистов. Эти люди занимаются составлением прогнозов погоды. Совсем близкой по смыслу является профессия синоптика.

Гидрология — наука, изучающая природные воды, явления и процессы, в них протекающие в пределах гидросферы. По исследуемым объектам делится на океанологию и гидрологию суши. В каждом объекте изучаются: водный режим и водный баланс, динамика водной массы и ложа, тепловые процессы и агрегатные состояния воды. Исследует круговорот воды в природе, влияние на него деятельности человека, управление режимом водных объектов и водным режимом отдельных территорий Земли в целом. Даёт оценку и прогноз состояния и рационального использования водных ресурсов.

Гидрология суши — раздел гидрологии, занимающийся исследованием гидрологических процессов, протекающих в пределах материков, с упором на континентальную фазу водного цикла.

Гидрология имеет гораздо более длинную историю и считается одной из древнейших наук в истории человечества. Ещё шесть тысяч лет назад жрецы Древнего Египта наблюдали за уровнем воды в Ниле и оставляли зарубки на скалах и ступеньках, фиксируя уровни во время разливов. Уже тогда существовала своеобразная сеть станций гидрометрических наблюдений — так называемых ниломеров, расположенных вдоль русла реки. До нас дошла только часть результатов этих наблюдений продолжительностью в 1250 лет.

Роль гидрологии в жизни человека, часто недооцениваемая, исключительна. И это обусловлено не какими-то особыми достоинствами гидрологов, а вполне объективными обстоятельствами — уникальными свойствами воды как химического вещества, являющегося главным компонентом всего живого и той среды, в которой мы способны обитать.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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