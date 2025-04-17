В Монголии инфляция достигла 9,1%, экспорт сократился на $637,5 млн

CentralAsia (MNG) - Нацстатком представил основные социально-экономические показатели Монголии за март 2025 года.

В марте 2025 года цены на потребительские товары и услуги по всей стране выросли на 9,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень инфляции вырос на 2,9 процентных пункта: с 6,2 процента в марте 2024 года до 9,1 процента в марте 2025 года.

За первые три месяца 2025 года Монголия торговала со 128 странами, а общий внешнеторговый оборот достиг 5,6 млрд долларов США. Однако экспорт сократился на 637,5 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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