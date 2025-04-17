МИД России утверждает, что проверка в московской бане не была нацелена против граждан какой-либо страны

CentralAsia (CA) - Проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве со стороны правоохранительных органов носила плановый характер и не была нацелена против граждан какого-либо государства. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

Как уточнили в министерстве, из 59 задержанных иностранцев, 25 находились в РФ нелегально. Некоторых из них силовики подозревают в «принадлежности к радикальным группировкам».

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что некоторые пользователи соцсетей, комментируя видео с процессом задержания, указывают на «чрезмерное применение силовых методов». «Вместе с тем, по имеющейся информации, в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры», - отметили в МИД РФ.

Рейд на «Бодрость» провели 10 апреля. На опубликованных кадрах работы МВД видно, как силовики плотно укладывают мужчин лицом вниз. 14 апреля в Бишкеке российскому послу Сергею Вакунову вручили официальную ноту, потребовав проверить действия силовиков.