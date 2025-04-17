экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД России утверждает, что проверка в московской бане не была нацелена против граждан какой-либо страны
Предыстория: Полиция в Москве устроила облаву на баню с кыргызстанцами и заставила их ползти по полу

CentralAsia (CA) -  Проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве со стороны правоохранительных органов носила плановый характер и не была нацелена против граждан какого-либо государства. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

Как уточнили в министерстве, из 59 задержанных иностранцев, 25 находились в РФ нелегально. Некоторых из них силовики подозревают в «принадлежности к радикальным группировкам».

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что некоторые пользователи соцсетей, комментируя видео с процессом задержания, указывают на «чрезмерное применение силовых методов». «Вместе с тем, по имеющейся информации, в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры», - отметили в МИД РФ.

Рейд на «Бодрость» провели 10 апреля. На опубликованных кадрах работы МВД видно, как силовики плотно укладывают мужчин лицом вниз. 14 апреля в Бишкеке российскому послу Сергею Вакунову вручили официальную ноту, потребовав проверить действия силовиков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com