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Суд в Грузии приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в убийстве трансгендерной модели Кесарии Абрамидзе
Предыстория: В Тбилиси убили трансгендерную модель Кесарию Абрамидзе. Накануне парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

CentralAsia (CA) -  Городской суд Тбилиси приговорил к пожизненному заключению 26-летнего Беку Джаиани, обвиненного по делу об убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамидзе, сообщает Netgazeti.

Подсудимого признали виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью и по мотивам нетерпимости, связанной с гендерной идентичностью жертвы, а также в систематическом избиении по тем же мотивам.

Джаиани не присутствовал на заседании суда. В письме, направленном в суд, он объяснил свое отсутствие психоэмоциональным состоянием. Он признал вину частично, не согласившись с пунктами про особую жестокость и мотив ненависти. Также Джаиани отрицал, что систематически бил женщину.

Трансгендерная модель 37-летняя Кесария Абрамидзе была убита в Тбилиси 18 сентября 2024 года. По версии следствия, обвиняемый во время ссоры несколько раз ударил Абрамидзе ножом. Как пишут СМИ, Джиани около двух лет лет находился в отношениях с Абрамидзе.

Убийство произошло на следующий день после того, как парламент Грузии принял закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» и трансгендерного перехода.

Абрамидзе — одна из наиболее известных в Грузии трансгендерных моделей. В 2018 году она представляла страну на конкурсе красоты Miss Trans Star International.

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