Впервые в Казахстане провели тройную перекрёстную пересадку почки

CentralAsia (KZ) - Впервые в Казахстане команда врачей-трансплантологов провела уникальную операцию – тройную перекрёстную трансплантацию почки, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Операции прошли под руководством профессора Болатбека Баймаханова в Национальном научном центре хирургии имени Сызганова.

«В один день, в течение 12 часов, были проведены три донорские операции и три пересадки почек между пациентами, не совместимыми со своими родственниками по медицинским показаниям. Благодаря методу перекрёстного донорства, каждый из них получил шанс на новую жизнь», – сообщили в Минздраве.

Перекрёстная трансплантация почки позволяет провести несколько пересадок органов одновременно, и проводится между донорами и реципиентами, не приходящихся друг другу родственниками.

«Когда родственный донор не может помочь близкому из-за несовместимости по группе крови или тканям, врачи находят другую семью с аналогичной ситуацией. И если пары перекрёстно совпадают – проводится обмен, и операция становится возможной», – объяснили в Минздраве.

В министерстве сообщили, что Казахстан входит шестёрку стран мира, наряду с США, Великобританией, Израилем, Турцией и Индией, где проводят такие высокотехнологичные вмешательства. Самая масштабная перекрёстная трансплантация почки, в которой участвовали семь доноров и семь реципиентов, была проведена в 2019 году в Турции.

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