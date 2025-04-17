Президент Узбекистана поручил создать свободную торговую зону на границе с Кыргызстаном

- Узбекистан, экономика
- 11:10, 17 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил чиновникам Андижанской области создать свободную торгово-промышленную зону в районе, расположенном вблизи границы с Кыргызстаном. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По словам Мирзиёева, ежегодно из Андижанской области в соседнюю республику экспортируется продукции на $200 млн. В этой связи есть смысл для расширения товарооборота организовать специализированные зоны.
Президент Узбекистана предложил рассмотреть варианты для таких площадок в Кургантепе и Ходжаабаде. Представителям региональных властей поручено выбрать одну из этих территорий и разработать генеральный план проекта, проконсультировавшись с предпринимателями. Он подчеркнул, что свободная зона может быть организована по аналогии с теми, что действуют на границе с Афганистаном.
Также было уделено внимание проблемам на контрольно-пропускном пункте «Дустлик» в Ходжаабалдском районе. Дело в том, что жители и перевозчики недовольны большими очередями на КПП. Руководитель республики дал указание ответственным министерствам и ведомствам в кратчайшие сроки установить причину пробок и найти решение данного вопроса.
Кроме того, подчеркивалось, что увеличению объема торговли с соседями послужит строительство железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай». Благодаря реализации проекта, время транспорта в пути сократится в среднем на неделю, а расстояние — на тысячу километров. Ожидается, что грузоперевозки при таких условиях возрастут в десять раз.
«Но насколько готовы наши внутренние железнодорожные сети, таможенные пункты, станции к приему и перевалке этого груза?» — задался вопросом Мирзиёев.
Он поставил задачу перед чиновниками провести соответствующие расчеты и подготовить программу действий.