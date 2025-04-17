Токаев сменил зампредов Ассамблеи народа Казахстана
Дмитрий Останькович и Расул Ахметов
CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев сменил заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, подписав соответствующие распоряжения.
Одним документом президент освободил от должностей Лугмара Буларова и Юрия Шина.
«Распоряжениями главы государства Ахметов Расул Сурмалиевич и Останькович Дмитрий Валерьевич назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана», – говорится в другом документе.
Буларов и Шин занимали посты заместителей председателя АНК с апреля 2024 года.
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