Токаев сменил зампредов Ассамблеи народа Казахстана

Дмитрий Останькович и Расул Ахметов

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев сменил заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, подписав соответствующие распоряжения.

Одним документом президент освободил от должностей Лугмара Буларова и Юрия Шина.

«Распоряжениями главы государства Ахметов Расул Сурмалиевич и Останькович Дмитрий Валерьевич назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана», – говорится в другом документе.

Буларов и Шин занимали посты заместителей председателя АНК с апреля 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения