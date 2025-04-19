Ученые впервые смогли снять на камеру живого гигантского кальмара

CentralAsia (CA) - Ученые смогли впервые получить видеокадры с Антарктическим гигантским кальмаром (Mesonychoteuthis hamiltoni) в естественной среде обитания. Этот вид моллюсков (его иногда называют колоссальным кальмаром) был открыт 100 лет назад, но его еще никогда не удавалось заснять в море.

Кадры с молодой особью длиной 30 см были сделаны на глубине 600 м, недалеко от Южных Сандвичевых островов, в южной части Атлантического океана.

Группа ученых под руководством специалиста из британского Эссекского университета получила видео в марте во время 35-дневного поиска ранее не изученных обитателей моря.

По мнению экспертов, размер гигантских кальмаров может составлять до 7 м в длину, а вес — до 500 кг. Это делает их самыми тяжелыми беспозвоночными на планете.

Моллюска нашли ровно через сто лет после того, как его впервые идентифицировали и дали ему официальное наименование.

Во время его поиска экипаж океанографического судна Falkor (too) Института океана им. Шмидта использовал подводный аппарат с дистанционным управлением.

Руководитель научной группы Мишель Тейлор из Университета Эссекса рассказала, что команда сначала не была уверена, какого именно кальмара они обнаружили, но решила направить на него камеру, потому что он был «красивым и необычным».

Позже запись проанализировала и подтвердила Кэт Болстад, биолог из Оклендского технологического университета. Она отметила, что ранее такие кальмары встречались в основном в виде остатков в желудках китов и морских птиц.

«Мы были очень рады увидеть первые кадры молодого колоссального кальмара в его естественной среде обитания. Вместе с этим, очень поучительным можно считать тот факт, что он даже не подозревает о существовании людей», — сказала она.

О жизненном цикле гигантского кальмара известно немного, но ученые знают, что с возрастом он утрачивает прозрачный облик, характерный для молодых особей.

Еще одной отличительной чертой этого вида являются крючки, расположенные посередине каждой из восьми рук.

Умирающих взрослых особей ранее снимали рыбаки, но живыми на глубине их еще никогда не наблюдали.

Музей естественной истории отмечает, что оценить численность колоссальных кальмаров по всему миру крайне сложно.

В 2022 году организация заявила, что из-за нехватки наблюдений «даже сегодня эти гигантские беспозвоночные все еще находятся на грани между легендой и реальностью».

Ранее ученые также впервые смогли заснять ледникового стеклянного кальмара

Ученые также сообщили, что в январе им впервые удалось сделать кадры с ледниковым стеклянным кальмаром (Galiteuthis glacialis).

«Примечательно, что нам удалось впервые пронаблюдать два разных вида кальмаров во время двух экспедиций, произошедших одна за другой. И это еще раз доказывает, насколько мало мы знаем о великолепных обитателях Южного океана», — добавила доктор Джиотика Вирмани, исполнительный директор Института океана им. Шмидта.

«Эти незабываемые моменты вновь и вновь напоминают нам о том, что океан полон неразгаданных тайн».