Число приговоров за госизмену в РФ выросло почти вчетверо в 2024 году

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CentralAsia (CA) - Количество приговоров по ст. 275 УК РФ (госизмена) увеличилось в России почти в четыре раза в 2024 году – до 145. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде.

При этом в 2023 году число таких приговоров составляло 39, а в 2022-м – 16. Двое осужденных в прошлом году получили пожизненное лишение свободы (в 2023 году – один). Молодые люди до 24 лет составили треть осужденных за госизмену. Возраст еще 13 фигурантов – от 50 до 59 лет. Шесть человек, получивших приговоры по данной статье, старше 60 лет.

По ст. 276 УК РФ (шпионаж) в 2024 году были осуждены 23 человека, а в 2023 году – девять. За сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией для содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ) число осужденных в прошлом году достигло 21 (против девяти в 2023 году).