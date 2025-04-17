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Казахстан отправит делегацию в США для консультаций по импортным пошлинам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру», включая страны Центральной Азии

CentralAsia (KZ) -  Казахстан отправит своих представителей в Соединённые Штаты Америки для проведения консультаций по импортным пошлинам. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. 

«Естественно, что все страны заинтересованы в проведении консультаций. Мы не исключение. Также внутри правительства мы прорабатываем этот вопрос и готовимся к консультациям», – сказала Кушукова корреспонденту Informburo.kz в кулуарах сената. 

Переговоры проведут в США. Сроки замминистра не уточнила. 

Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил, что вводит пошлины на импортные товары из более чем 180 стран. Для Казахстана ставка была повышена до 27%. Однако затем, 9 апреля, президент США решил отсрочить введение пошлин на 90 дней для проведения переговоров и ввести временно 10% тарифы для всех. Исключением составил Китай, для которого тарифы повысились сразу до 145%.

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