Казахстан отправит делегацию в США для консультаций по импортным пошлинам

|Предыстория: Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру», включая страны Центральной Азии
CentralAsia (KZ) - Казахстан отправит своих представителей в Соединённые Штаты Америки для проведения консультаций по импортным пошлинам. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.
«Естественно, что все страны заинтересованы в проведении консультаций. Мы не исключение. Также внутри правительства мы прорабатываем этот вопрос и готовимся к консультациям», – сказала Кушукова корреспонденту Informburo.kz в кулуарах сената.
Переговоры проведут в США. Сроки замминистра не уточнила.
Президент США Дональд Трамп 3 апреля объявил, что вводит пошлины на импортные товары из более чем 180 стран. Для Казахстана ставка была повышена до 27%. Однако затем, 9 апреля, президент США решил отсрочить введение пошлин на 90 дней для проведения переговоров и ввести временно 10% тарифы для всех. Исключением составил Китай, для которого тарифы повысились сразу до 145%.