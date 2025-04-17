Токаев сменил посла Казахстана в Украине

Дархан Калетаев, Толежан Барлыбаев.

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового посла Казахстана в Украине, сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Калетаев Дархан Аманович освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Украине», – говорится в сообщении.

Новым послом назначен Толежан Барлыбаев. Он родился в 1970 году в Темиртау. Получил высшее образование в Российском государственном гуманитарном университете в Москве.

В разные годы работал третьим, вторым, первым секретарём, а также советником посольства Казахстана в Украине. Занимал должность советника посольства РК в Польше. С 2008 по 2017 годы работал на разных должностях в Администрации президента РК. После этого был назначен послом Казахстана в Хорватии, а затем послом Казахстана в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству.

С ноября 2024 года работал послом Казахстана в Словацкой Республике.

Дархан Калетаев был послом Казахстана в Украине с февраля 2020 года.

В феврале 2022 года после начала военных действий на территории Украины Дархан Калетаев руководил эвакуацией казахстанцев, а также участвовал в передаче гуманитарной помощи от Казахстана Украине.

В октябре 2022 года после массированных обстрелов украинских объектов гражданской инфраструктуры в МИД РК заявили, что сотрудников посольства Казахстана в Киеве полностью эвакуируют. Однако позже стало известно, что посольство остаётся в Киеве и продолжает свою работу.

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