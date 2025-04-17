Власти Узбекистана поставили цель вовлечь в массовый спорт 15 млн человек

CentralAsia (UZ) - Сегодня в Узбекистане активно массовым спортом занимаются 10 млн граждан, но власти планируют довести этот показатель до 15 млн человек. В связи с чем будут организованы новые соревнования для представителей разных возрастов и профессий. Об этом говорилось в ходе посещения президентом страны Шавкатом Мирзиёевым центра социальных услуг в Андижанской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что в районах, учебных заведениях и трудовых коллективах постоянно проводятся различные спортивные мероприятия.

Но для привлечения большего количества людей к занятиям спортом решено организовать турниры:

«Лига махалли»;

«Школьная лига»;

«Лига студентов»;

«Кубок министра»;

«Кубок профсоюзов».

Кроме того, в республике проводится огромная работа по выводу системы селекции, спортивного образования и олимпийской подготовки на качественно новый уровень. Ключевую роль в этом процессе играют 254 спортшколы, функционирующие по всей стране, 56 специализированных школ по олимпийским дисциплинам. Именно данные заведения станут базой для национальных сборных.

Для развития мастерства атлетов дважды в год будет проводиться серия состязаний под названием «Олимпийские вершины Нового Узбекистана». Победители региональных этапов примут участие в ежегодной «Президентской олимпиаде». Лучших спортсменов наградят ценными призами, включая жилье и автомобили. Также занявшие первые и вторые места получат право учиться в Республиканском олимпийском и паралимпийском центрах.

В стране уделяется внимание и лицам с инвалидностью, о чем свидетельствует поездка Мирзиёева в андижанский центр соцуслуг «Имконият олами» («Мир возможностей»). Данное учреждение занимает площадь в 5 гектаров, здесь есть административный корпус, здания инклюзивного обучения и профессиональной подготовки, детская площадка, спорткомплекс и бассейн.

Специалисты работают с детьми с инвалидностью, а также с гражданами, нуждающимися в постоянной заботе. В частности, президент ознакомился с уникальной для республики службой раннего вмешательства, помогающей детям с рождения до трех лет. Также здесь оказывают поддержку, в том числе психологическую, будущим матерям, если во время беременности выявляются риски инвалидности.

С начала текущего года в Андижанской области почти 10 тысяч детей из нуждающихся семей были определены в детские сады, около 29 тысяч получили медицинскую помощь, 20 тысяч охвачены социальными услугами. Причем в регионе действует услуга дневного ухода, когда с людьми с инвалидностью занимаются специалисты, а члены их семей, благодаря этому, могут работать.