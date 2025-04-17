- Азия и мир, общество
- 15:16, 17 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев. Об этом решении лидеров Беларуси и России сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым.
«Думаю, что эффект будет хорошим»,— прокомментировал назначение Александр Лукашенко.
Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства.