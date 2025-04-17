Новым госсекретарем Союзного Государства станет Сергей Глазьев

Сергей Глазьев

CentralAsia (CA) - Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев. Об этом решении лидеров Беларуси и России сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым.

«Думаю, что эффект будет хорошим»,— прокомментировал назначение Александр Лукашенко.

Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства.