экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Новым госсекретарем Союзного Государства станет Сергей Глазьев
Сергей Глазьев
Сергей Глазьев

CentralAsia (CA) -  Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев. Об этом решении лидеров Беларуси и России сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с Сергеем Глазьевым.

«Думаю, что эффект будет хорошим»,— прокомментировал назначение Александр Лукашенко.

Ранее Сергей Глазьев занимал пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. С января занимал должность заместителя секретаря Союзного государства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com