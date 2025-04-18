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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Монголию в мае

CentralAsia (MNG) -  Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил Турецкую Республику с государственным визитом с 15 по 19 января текущего года /15-19.01.2025/ по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В мае этого года Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Монголию с ответным визитом.

Данный визит является ответным и проходит в рамках празднования 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе визита стороны подпишут документы о сотрудничестве в ряде отраслей.

источник: MiddleAsianNews

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