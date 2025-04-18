Монгольские школьницы завоевали медали на Европейской математической олимпиаде среди девочек

CentralAsia (MNG) -
С 13 по 19 апреля 2025 года в городе Приштина (Косово) проходит Европейская математическая олимпиада среди девочек (EGMO-2025). В этом году интеллектуальное соревнование собрало 240 участниц из 56 стран мира.
Олимпиада EGMO (European Girls’ Mathematical Olympiad) была впервые организована в 2012 году в Кембридже (Великобритания).
Монголии на престижном международном этапе представляют четыре школьницы, вошедшие в состав национальной сборной.
В команду вошли:
– БОЛОР Наранбаатар, ученица средней школы школы «Эрдмийн хишиг»;
– МИШЭЭЛ Анхбаяр, ученица средней школы школы «Орчлон»;
– АНУ Алтангэрэл, ученица столичной средней школы школы №11;
–ОЮУНБИЛИГ Банди, ученица аймачной средней школы «Хархорин» аймака Өвөрхангай.
Болор, Мишээл и Ану завоевали бронзовые медали, Оюунбилиг получила Почетную грамоту. В итоге Монголия заняла 33-е место из 56 стран.
Организаторы EGMO стремятся популяризировать математику среди девушек и повысить их вовлечённость в науку. Участие монгольских школьниц в олимпиаде — важный шаг к продвижению женского STEM-образования и формированию нового поколения молодых учёных.
Задачи первого дня Олимпиады:
источник: MiddleAsianNews