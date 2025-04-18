Embraer E190-E2 и E195-E2 прошли сертификацию типа в Монголии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Новое открытие для самолетов Embraer E2 после сертификации реактивных самолетов восточноазиатским регулятором Монголии

Самолеты Embraer E190-E2 и E195-E2 получили сертификат типа от Управления гражданской авиации Монголии (MCAA), что открывает новые горизонты возможностей для авиапроизводителя.

Объявив об этом 15 апреля 2025 года, компания Embraer описала сертификацию как «важную веху», которая позволит компании расширить доступ к растущему рынку авиаперевозок Монголии.

Сертификация Embraer E190-E2 и E195-E2 последовала за одобрением FAA (США), EASA (Европа), ANAC (Бразилия), CAAS (Сингапур) и CAAC (Китай).

«Мы благодарим Управление гражданской авиации Монголии за их тщательную оценку и доверие к самолетам Embraer. Сертификация открывает путь к новым возможностям для бизнеса, поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие в Монголии. E2 готов стать стратегическим активом для монгольских перевозчиков, стремящихся модернизировать свои парки и расширить сети», — сказал Мартин Холмс, коммерческий директор Embraer Commercial Aviation.

Он добавил: «Мы с нетерпением ждем возможности поддержать растущий авиационный рынок Монголии с помощью этих революционных самолетов».

Присутствие Embraer в Монголии началось в 2018 году, когда ERJ 145 поступил в эксплуатацию в Aero Mongolia. В 2019 году Hunnu Air, крупнейшая частная авиакомпания страны, добавила два E190 в свой флот, используя их эффективность и универсальность для обслуживания внутренних и международных маршрутов между Монголией и соседними странами/регионами. Совсем недавно, в 2023 году, авиакомпания Hunnu Air запустила прямые рейсы между Улан-Батором и пекинским аэропортом Дасин на самолетах E-Jet. Эти вехи подчеркивают давнее партнерство Embraer с монгольскими авиалиниями в развитии авиационных возможностей страны.

В отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) говорится, что в 2023 году авиационная отрасль обеспечила 5% ВВП Монголии стоимостью 1 млрд долларов США и обеспечила около 41 000 рабочих мест.

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим международным рынком пассажиропотоков из Монголии, за ним следуют Европа и Северная Америка.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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