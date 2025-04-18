Сборная Монголии по хоккею с шайбой примет участие в чемпионате мира III дивизиона

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира по хоккею с шайбой третьего дивизиона пройдет в Мехико (Мексика) с 25 апреля по 5 мая. В турнире примут участие хоккеисты из Монголии, Мексики, Северной Кореи, Филиппин, Сингапура и Гонконга.

21 спортсмен из нашей страны под руководством главного тренера Мэргэна Арслана и тренеров Отгонбаяра Мөнхнасана и Мишигсурэна Намжила тренируются во Дворце спорта столичного района Чингэлтэй для участия в соревнованиях.

Напомним, сборная Монголии стала чемпионом IV дивизиона чемпионата мира по хоккею, который проходил в Кувейте с 16 по 19 апреля 2024 года. Таким образом, сборная Монголии впервые стала чемпионом IV дивизиона и вышла в III дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой.

источник: MiddleAsianNews

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