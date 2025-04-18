Чехи открывают новую пивоварню в монгольском городе Эрдэнэт. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Чехи стремительно выходят на монгольский рынок пива, открыв собственную пивоварню. Они открыли пивоварню Czech Crown в северном городе Эрдэнэт.

На открытии пивоварни посол Чешской Республики г-н Ян Вытопил перерезал ленточку вместе с генеральным директором ГОК «Эрдэнэт» Ёндоном Гэлэном и владельцами пивоварни Мирославом Швейдой и Тунгалаг Ядамсурэн.

Стоит отметить, что Czech Crown от пивоварни Belching Beaver — это чешское/богемское пиво Pilsner с рейтингом 3,5 из 5 на основе 27 оценок и отзывов на Untappd.

Завод импортирует чешское оборудование и сырье для производства пива и производит традиционное чешское живое пиво по технологии.

Вы можете наслаждаться свежим, ярким пивом, хранящимся в стандартных холодильниках, или приобрести его в специальной упаковке.

источник: MiddleAsianNews

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