Чехи открывают новую пивоварню в монгольском городе Эрдэнэт. ВИДЕО
CentralAsia (MNG) -
Чехи стремительно выходят на монгольский рынок пива, открыв собственную пивоварню. Они открыли пивоварню Czech Crown в северном городе Эрдэнэт.
На открытии пивоварни посол Чешской Республики г-н Ян Вытопил перерезал ленточку вместе с генеральным директором ГОК «Эрдэнэт» Ёндоном Гэлэном и владельцами пивоварни Мирославом Швейдой и Тунгалаг Ядамсурэн.
Стоит отметить, что Czech Crown от пивоварни Belching Beaver — это чешское/богемское пиво Pilsner с рейтингом 3,5 из 5 на основе 27 оценок и отзывов на Untappd.
Завод импортирует чешское оборудование и сырье для производства пива и производит традиционное чешское живое пиво по технологии.
Вы можете наслаждаться свежим, ярким пивом, хранящимся в стандартных холодильниках, или приобрести его в специальной упаковке.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения