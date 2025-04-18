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Лео Цзэн назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в Монголии
Лео Цзэн сделал селфи с коллегами в посольстве
Лео Цзэн сделал селфи с коллегами в посольстве

CentralAsia (MNG) -  

Новый назначенный посол Австралии в Монголии, г-н Лео Цзэн, прибыл в Монголию!

Сенатор Пенни Вонг объявила о назначении г-на Лео Цзэна следующим послом Австралии в Монголии в марте текущего года.

«Австралия и Монголия имеют прочные и расширяющиеся двусторонние отношения, основанные на общих демократических ценностях, экономическом сотрудничестве, образовании и связях между людьми.

В партнерстве с правительством Монголии Австралия поддерживает развитие, которое укрепляет человеческие ресурсы.

Мы тесно сотрудничаем в области обороны и безопасности, в том числе посредством ежегодного участия Австралии в миротворческих учениях Khan Quest, проводимых Монголией.

Г-н Цзэн является кадровым офицером Министерства иностранных дел и торговли и совсем недавно был директором Секции развития выпускников и ранней карьеры.

Ранее он занимал должность заместителя главы миссии в Сербии, а также работал в Индии и Республике Корея.

Я благодарю уходящего посла г-жу Кэти Смит за ее вклад в продвижение интересов Австралии в Монголии с 2022 года», — написала она.

слева: Лео Цзэн и посол Монголии Даваасурэн Дамдинсурэн
слева: Лео Цзэн и посол Монголии Даваасурэн Дамдинсурэн

Лео Цзэн — дипломат, государственный администратор, дипломированный бухгалтер. До этого он был заместителем посла в посольстве Австралии в Белграде.

Впереди захватывающие времена, поскольку он работает над укреплением связей между Австралией и Монголией.

источник: MiddleAsianNews

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