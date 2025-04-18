На главной площади Улан-Батора пройдут бесплатные цирковые представления

CentralAsia (MNG) - В честь Всемирного дня цирка и 85-летия Монгольской цирковой школы артисты цирка со всей страны соберутся вместе для грандиозной серии представлений на главной площади Улан-Батора под патронажем губернатора столицы Монголии.

С 16 по 22 апреля в праздновании примут участие более 230 артистов из более чем 10 цирковых коллективов. Среди этих артистов победители престижных международных конкурсов, таких как Монте-Карло, Ухань и Дюмон, где они завоевали Гран-при, золотые, серебряные и бронзовые медали.

Представления будут проходить три раза в день, в 11:00, 15:00 и 18:00, и будут проходить в большом павильоне, специально построенном для мероприятия на главной площади столицы. Все представления бесплатны и открыты для публики.

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