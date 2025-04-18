Путин поделился с Токаевым оценками российско-американского диалога

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Также Путин поделился оценками хода российско-американского диалога.

Президенты обсудили предстоящий 80-летний юбилей Победы. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных событию, уточнили в Кремле.

В предыдущий раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались в декабре 2024 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На торжества по случаю Дня Победы Путин пригласил президента Казахстана в ноябре прошлого года.

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