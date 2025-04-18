экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин поделился с Токаевым оценками российско-американского диалога

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Также Путин поделился оценками хода российско-американского диалога.

Президенты обсудили предстоящий 80-летний юбилей Победы. Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных событию, уточнили в Кремле.

В предыдущий раз Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встречались в декабре 2024 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На торжества по случаю Дня Победы Путин пригласил президента Казахстана в ноябре прошлого года.

 

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com