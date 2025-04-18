Украина и США подписали меморандум о заключении сделки по полезным ископаемым

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CentralAsia (CA) - Представители Украины и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении заключить соглашение о недрах, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США — именно с такой целью команды работают над документом», — сообщила министр.

Теперь стороны, по словам Свириденко, должны «финализировать» текст соглашения и подписать его. Сделка вступит в силу после того, как ее ратифицируют парламенты стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал, что стороны подпишут меморандум 17 апреля в онлайн-режиме. В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что страны заключат соглашение по недрам 24 апреля.

Украина и США собирались заключить соглашение о приоритетном доступе американских компаний к добыче редкоземельных металлов на украинской территории в конце февраля. Тогда сделка сорвалась после публичной перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме.

После этого США подготовили новый вариант соглашения по недрам, в котором речь уже шла о доступе ко всем украинским полезным ископаемым. В Украине говорили, что это один из вариантов, а обсуждение договора продолжается.