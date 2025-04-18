Верховный суд России исключил «Талибан» из списка террористических организаций

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CentralAsia (CA) - Верховный суд России удовлетворил заявление генерального прокурора о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан», передает ТАСС.

Решение вступает в силу немедленно — это значит, что «Талибан» будет исключен из списка террористических организаций. Заседание Верховного суда прошло в закрытом режиме.

Движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в 2021 году, в России было признано террористической организацией в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. Снятие этого статуса обсуждалось и раньше: в 2020 году специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов говорил, что это может произойти после того, как аналогичное решение примет СБ ООН.

В октябре 2021 года Владимир Путин заявил, что Россия «приближается к принятию решения» об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но это решение опять же должно быть принято в ООН. Однако Россия «сотрудничает с представителями «Талибана», приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане», добавил Путин.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий исключать организации из списка террористических, который подписал Владимир Путин. Согласно документу, запрет на деятельность террористической организации предлагается отменять по решению суда на основании иска генпрокурора или его заместителя. В конце марта 2025 года Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан».