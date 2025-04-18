Март в Казахстане стал одним из самых теплых за 10 лет

CentralAsia (KZ) - Март 2025 года стал одним из самых теплых за последнее десятилетие в Казахстане. Как сообщает «Казгидромет», температурный фон по стране в среднем превысил климатическую норму на 1–5°C.

По данным синоптиков, с 16 по 22 марта в некоторых регионах были обновлены температурные рекорды, зафиксированные в 2023 году, который за всю историю метеонаблюдений в Казахстане считается самым теплым.

Так, на метеостанции Уральск 16 марта была зафиксирована температура воздуха в +19,2°C, что значительно выше климатической нормы в +12,1°C, на метеостанции Актобе 17 марта было +13,4°C (климатическая норма +9,3°C), на метеостанции Петропавловск 18 марта температурные значения достигли +10,9°C, обновился рекорд 2023 года (+4,0°C), а 19 марта температура была +12,6°C – самым теплым этот день был в 2015 году: +4,2°C.

На метеостанции Кокшетау 18-19 марта температура воздуха была +11,9°C, обновив рекордное значение 2013 года (+7,4°C) и 1970 года (+6,1°C) соответственно. На метеостанции Костанай 18 марта температура воздуха была +9,1°C, обновив рекорд 2023 года (+5,1°C), а 19 марта +14,0°C, что выше, чем в 2020 году (+6,2°C). На метеостанции Павлодар 18 марта максимальная температура воздуха была +8,8°C, тем самым был установлен новый температурный максимум: в 2007 году температура повышалась до +6,6°C. А 20 марта на этой метеостанции была зафиксирована температура в +14,4°C, побив рекорд 2016 года (+10,2°C).

На метеостанции Караганда 19 марта температура воздуха достигла +10,1°C, превысив максимальное значение 2013 года (+8,2°C).

На метеостанции Астана 20 марта было +9,1°C, что стало самым высоким показателем для этой даты с 2016 года (+7,1°C).

На юго-востоке и востоке страны также были зафиксированы новые максимальные значения температуры воздуха. На метеостанции Алматы 18 марта температура воздуха достигла +19,5°C, обновив рекорд 2001 года (+19,2°C), а 21 марта +24,8°C, обновив максимум 2018 года (+23,1°C).

В Восточно-Казахстанской области 21 марта на метеостанции Семей днем воздух прогрелся до +14,6°C, обновив исторический максимум 1944 года (+10,8°C). На метеостанции Усть-Каменогорск температура воздуха была +15,9°C, обновив максимальную температуру 2010 года (+10,3°C).

В Астанк средняя за месяц температура воздуха составила -2,5°C, что теплее климатической нормы на 3,5°C (норма -6,0°C).

Осадков за месяц в стране выпало 30 мм при норме 20 мм, или больше в 1,5 раза.

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