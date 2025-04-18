Продолжается работа по реализации рейсов по маршруту Улан-Батор—Ташкент—Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -

Автомобильные перевозки между Монголией и Узбекистаном будут осуществляться через территорию Китая.

16 апреля госсекретарь Министерства транспорта и автомобильных дорог Батболд Сандагдорж встретился с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Касымовым Ильзатом Аблахатовичем.

На встрече стороны обстоятельно обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в инфраструктурной и транспортной сферах двух стран, а также совместной работы в сферах инфраструктуры, транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Батболд сообщил, что он сосредоточен на реализации проектов, которые планируется реализовать в ходе визита президента Монголии Хурэлсуха в Узбекистан, и представил проекты, которые реализуются эффективно и реалистично.

Так, например, приказом министра транспорта и автомобильных дорог для маршрута Улан-Батор—Ташкент—Улан-Батор выбрана частная авиакомпания ООО «Hunnu Air», а для маршрута Улан-Батор—Самарканд—Улан-Батор — частная компания ООО «Eznis Airways», планируются и выполняются регулярные пассажирские рейсы. Также было объявлено, что государственно-акционерная компания «МIАТ» назначена авиаперевозчиком для выполнения грузовых рейсов по маршруту Улан-Батор—Ташкент—Улан-Батор.

И он заявил, что авиакомпания ООО «Hunnu Air» готовится запустить регулярные пассажирские рейсы по маршруту Улан-Батор—Ташкент—Улан-Батор в третьем квартале текущего года, или в сентябре 2025 года. Что касается грузовых рейсов, то государственно-акционерная компания «МIАТ» проводит маркетинговые исследования.

В рамках работы по увеличению объемов перевозок состоялся обмен информацией о планах организации автомобильных перевозок между Монголией и Узбекистаном через территорию Китая.

В завершение встречи стороны выразили признательность за активизацию сотрудничества между двумя странами за последние годы и выразили уверенность в том, что в результате государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Монголию будут реализованы многие важные задачи во всех отраслях двух стран, в том числе будут приняты многие практические решения в сотрудничестве в транспортной сфере.

источник: MiddleAsianNews

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