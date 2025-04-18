Узбекистан посетит глава МИД РФ Сергей Лавров

- Узбекистан, политика
- 11:36, 18 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В ходе пребывания в Ташкенте у Сергея Лаврова запланирована беседа с президентом Узбекистана, а также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел республики, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Основное внимание на переговорах будет уделено дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.
Кроме того, стороны обсудят выполнение договоренностей по итогам состоявшегося в мае прошлого года государственного визита в Узбекистан президента Российской Федерации Владимира Путина.
Лавров собирался посетить Узбекистан 28-29 октября прошлого года, но визит перенесли на более поздний срок в связи с изменениями в рабочих графиках.