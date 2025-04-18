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Узбекистан посетит глава МИД РФ Сергей Лавров

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 апреля посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ходе пребывания в Ташкенте у Сергея Лаврова запланирована беседа с президентом Узбекистана, а также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел республики, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.  

Основное внимание на переговорах будет уделено дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций. 

Кроме того, стороны обсудят выполнение договоренностей по итогам состоявшегося в мае прошлого года государственного визита в Узбекистан президента Российской Федерации Владимира Путина.

Лавров собирался посетить Узбекистан 28-29 октября прошлого года, но визит перенесли на более поздний срок в связи с изменениями в рабочих графиках.

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