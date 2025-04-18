В Италии четыре человека погибли из-за падения кабины канатной дороги
- Азия и мир, происшествия
- 12:09, 18 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате падения кабины на канатной дороге Funivia del Faito на юге Италии, сообщает Fanpage.
Кабина с пятью людьми рухнула в пропасть после того, как оборвался один из тяговых тросов. Трое из погибших — туристы: два британца и израильтянин. Госпитализированный также является израильтянином. Он находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уточнило издание.
Девятерых пассажиров, находившихся в другой кабине в долине, удалось спасти, спустив на веревках.
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