В Италии четыре человека погибли из-за падения кабины канатной дороги

CentralAsia (CA) - Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате падения кабины на канатной дороге Funivia del Faito на юге Италии, сообщает Fanpage.

Кабина с пятью людьми рухнула в пропасть после того, как оборвался один из тяговых тросов. Трое из погибших — туристы: два британца и израильтянин. Госпитализированный также является израильтянином. Он находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уточнило издание.

Девятерых пассажиров, находившихся в другой кабине в долине, удалось спасти, спустив на веревках.