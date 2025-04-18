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В Италии четыре человека погибли из-за падения кабины канатной дороги

CentralAsia (CA) -  Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате падения кабины на канатной дороге Funivia del Faito на юге Италии, сообщает Fanpage.

Кабина с пятью людьми рухнула в пропасть после того, как оборвался один из тяговых тросов. Трое из погибших — туристы: два британца и израильтянин. Госпитализированный также является израильтянином. Он находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уточнило издание.

Девятерых пассажиров, находившихся в другой кабине в долине, удалось спасти, спустив на веревках.

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