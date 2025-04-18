Рахмон поручил оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству страны оказать материальную поддержку жителям Раштского и Таджикабадского районов, пострадавшим от землетрясения, произошедшего 13-14 апреля. Соответствующие указания были даны на внеочередном заседании Кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, специальной комиссии и региональным штабам поручено завершить работы по устранению последствий стихийного бедствия и посчитать окончательный ущерб. Президент распорядился составить списки семей, чьи дома были полностью или частично разрушены в результате землетрясения. Этим людям выплатят единовременную материальную помощь — ее сумма не уточняется. Кроме того, пострадавшим выделят строительные материалы, продукты питания и предметы первой необходимости. Ответственным лицам президент поставил задачу в кратчайшие сроки утвердить проекты двух- и четырехкомнатных домов, соответствующих нормам сейсмостойкости.

Также жителям, дома которых оказались повреждены, выделят приусадебные участки для возведения жилищ в безопасных местах. Относительно ремонта разрушенных зданий, руководитель республики поручил региональным властям организовать работы по их восстановлению методом хашара (субботника).

Рахмон отметил, что компания «Тоджиксугурта» («Таджикстрахование») совместно с администрациями Раштского и Таджикабадского районов выплатит пострадавшим от подземных толчков страховую премию вне зависимости от того, был ли заключен гражданами соответствующий договор с компанией.

Президент также попросил щедрых и стремящихся к благодеяниям людей, включая тех, кто тратит значительные средства на паломничество в Хадж и Умру, оказать благотворительную поддержку семьям, оставшимся без крова в результате землетрясения.

Подчеркивается, что новые дома необходимо сдать в эксплуатацию до 1 ноября текущего года. Контроль над выполнением этой задачи и других указаний президента возложен на премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода.

На заседании правительства члены специальной комиссии озвучили сведения, полученные после изучения последствий землетрясения. Так, в результате стихийного бедствия погиб один человек, еще 16 получили травмы. Полностью были разрушены 65 жилых домов, частично — 193. Также повреждены 150 домов и 193 вспомогательных объекта. В частности, региональная больница, два медицинских пункта, восемь школ и прочее.

13 и 14 апреля в Таджикистане наблюдалась серия землетрясений. Максимальная сила подземных толчков в эпицентре, находившемся в 160 км от Душанбе, составила 5-6 баллов. Сообщалось, что в результате стихии в Раштском районе погиб ребенок. Мальчик оказался зажатым стеной и от полученных травм умер на месте происшествия.

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