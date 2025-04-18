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«Талибан» поприветствовал решение России о приостановке его запрета
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Движение «Талибан» благодарно российским властям за приостановление запрета деятельности организации на территории страны. Как заявили ТАСС в афганском посольстве в Москве, это поможет укрепить сотрудничество России и Афганистана.

Решение по иску Генпрокуратуры было принято сегодня Верховным судом России на закрытом заседании. Закон о возможном исключении «Талибана» из списка террористических организаций был подписан в декабре 2024 года президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава государства объяснил, что «Талибан» является законной властью в Афганистане. «России надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения»,— пояснил он.

«Талибан» был запрещен в России в 2003 году решением Верховного суда. По данным суда, движение поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чеченской Республики.

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