В Индии 24-26 апреля пройдет международная выставка сталелитейной промышленности India Steel 2025

CentralAsia (CA) - India Steel 2025 пройдет с 24 по 26 апреля 2025 года в Выставочном центре Бомбея в Мумбаи. Это шестая по счёту международная выставка и конференция, проводимая раз в два года, соберёт ведущих участников глобальной сталелитейной цепочки создания стоимости для обсуждения будущего отрасли, с акцентом на рост, устойчивость, инновации и адаптивность.

Индия находится на пути к достижению производственной мощности в 300 миллионов тонн и уровня потребления стали на душу населения в 160 кг к 2030 году, в соответствии с Национальной сталелитейной политикой. Учитывая столь амбициозные цели, конференция организована для того, чтобы раскрыть новые возможности для межрегионального и международного сотрудничества, облегчить обмен знаниями и продемонстрировать реформы политики Индии и инфраструктурные инициативы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса по всей цепочке сталелитейной промышленности.

Почётный премьер-министр Индии выступит с обращением на главном мероприятии сталелитейной отрасли страны 24 апреля 2025 года в режиме видеоконференции. В мероприятии также примут участие такие высокопоставленные лица, как почётный министр стали и тяжёлой промышленности Шри Х. Д. Кумарасвами, почётный государственный министр стали и тяжёлой промышленности Шри Бхупати Раджу Шриниваса Варма, почётный главный министр штата Махараштра Шри Девендра Фаднавис и почётный главный министр штата Чхаттисгарх Шри Вишну Део Саи.

Ожидается участие высокопоставленных представителей центральных министерств и штатов, включая главных министров и союзных министров, что подчёркивает ключевое значение стали как важного элемента в достижении целей инициативы «Атманирбхар Бхарат» (Самодостаточная Индия). В числе почётных гостей также будут:

Шри Пиюш Гоял, министр торговли и промышленности

Шри Ашвини Вайшнау, министр железных дорог

Шри Пралхад Венкатеш Джоши, министр новых и возобновляемых источников энергии и по делам потребителей

Шри Г. Кишан Редди, министр горнодобывающей промышленности

Шри Мохан Чаран Маджи, главный министр штата Одиша

Они возглавят ключевые сессии конференции, что отражает межотраслевое значение стали в экономической и промышленной стратегии Индии.

Также участие примут высокопоставленные чиновники правительства Индии, включая секретарей Министерства электроники и информационных технологий, Министерства стали и Министерства угольной промышленности.

В мероприятии также примут участие международные лидеры отрасли и высокопоставленные иностранные делегации, включая заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации, послов Австралии, Мозамбика и Монголии, что отражает растущее международное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в сталелитейной отрасли.

Ключевые моменты Международной конференции и выставки:

Выставка и демонстрация инноваций: презентация передовых технологий и достижений в сталелитейной промышленности.

Круглые столы: обсуждение отраслевых тем, международного сотрудничества и новых трендов, включая встречи генеральных директоров и специализированные сессии.

Встречи в формате «покупатель-продавец наоборот» (RBSM): развитие торговых возможностей и установление новых деловых связей.

Международное взаимодействие: сессии, посвящённые отдельным странам — ключевым производителям стали, включая Южную Корею, Швецию, Австралию и Монголию. В центре внимания — совместные научные исследования, передача технологий и создание устойчивых цепочек поставок, чтобы снизить риски для индийского сталелитейного производства и повысить глобальную конкурентоспособность.

Мероприятие также сфокусируется на таких темах, как расширение внутреннего потребления, демонстрация перспективных применений стали и укрепление глобального партнёрства.

Свыше 12 000 бизнес-посетителей, 250 экспонентов и 1 200 участников конференции, представляющих различные отрасли, государственные органы, делегации штатов, зарубежные и индийские компании, сделают это событие одним из крупнейших в мире в сфере стали.