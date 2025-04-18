На выходных будет тепло и без осадков только на западе Казахстана
CentralAsia (KZ) - С 19 по 21 апреля под влиянием Северо-западного циклона в Казахстане прогнозируются дожди, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, в ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди, 19 апреля также может быть снег. Но при этом ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
Только на западе страны будет солнечно, а днем температура воздуха повысится до +25+30 градусов.
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