Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней
- Азия и мир, общество
- 16:38, 18 апреля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации.
Оба режима продлены на 90 дней, и теперь будут действовать до 6 августа.
Военное положение действует в Украине с самого начала военных действий. Оно продлевается в 15-й раз.
В период действия военного положения в Украине, в числе прочего, нельзя проводить выборы — в том числе, президента и Верховной рады.
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