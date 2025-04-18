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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и сроков проведения всеобщей мобилизации.

Оба режима продлены на 90 дней, и теперь будут действовать до 6 августа.

Военное положение действует в Украине с самого начала военных действий. Оно продлевается в 15-й раз.

В период действия военного положения в Украине, в числе прочего, нельзя проводить выборы — в том числе, президента и Верховной рады.

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