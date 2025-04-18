экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве побит температурный рекорд за сто лет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Столетний температурный рекорд побит в Москве, на ВДНХ воздух прогрелся до 22,5 градуса тепла, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Тем самым перекрыт рекорд для 18 апреля, который был установлен аж в 1921 году, тогда 18 апреля температура была 22,1 градуса», – объяснил специалист.

При этом воздух в столице продолжает нагреваться.

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала 2025 года. На базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 12,7 градуса. Синоптики уточняли, что это примерно на градус ниже климатической нормы июля. Подобного тепла ночью в этом году еще не наблюдалось.

При этом до конца месяца в Центральной России не исключен снегопад. Столбик термометра по ночам в конце апреля может упасть до 0 градусов, что может взывать "белых мух" – слабый снег, который будет таять на земле.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com