Саудовская Аравия заинтересована в импорте яиц из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Делегация Саудовской Аравии также подчеркнула необходимость импорта около двух миллионов живых овец.

Делегация во главе с Надером Мохледом Аль-Харби, главой Департамента оценки рисков для здоровья животных Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия, и Салехом Аль-Саадом, директором Департамента карантина животных, работала в Монголии с 12 по 17 апреля.

Делегация провела двусторонние встречи с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, Главным ветеринарным управлением и Мясной ассоциацией.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам ветеринарной системы, здоровья животных, а также возможности поставок живых животных и куриных яиц из Монголии на рынок Королевства Саудовская Аравия.

Королевство Саудовская Аравия с общей численностью населения 34,4 миллиона человек ежегодно импортирует и потребляет около 10 миллионов халяльных овец. Было подчеркнуто, что в «хадже» — ежегодном мусульманском паломничестве — принимают участие 2–3 миллиона человек из-за рубежа и внутри страны, во время которого необходимо ввозить около двух миллионов живых овец.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, рабочая группа Королевства работала в Монголии с целью изучения состояния здоровья животных, систем ветеринарного обслуживания и карантинных мер в стране.

источник: MiddleAsianNews

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