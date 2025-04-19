Владимир Путин объявил пасхальное перемирие
- Азия и мир, политика
- 20:08, 19 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент Владимир Путин объявил прекращение огня в войне в Украине на время Пасхи, сообщает Кремль.
«РФ приостанавливает на время перемирия все боевые действия, ждет ответных действий Киева», - заявил он.
Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, говорится в сообщении Кремля.
Путин также сказал, что приветствует усилия США по мирному урегулированию.
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