В Узбекистане вводят «золотые визы» для иностранцев
- Узбекистан, политика
- 15:47, 19 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - С 1 июня в Узбекистане появится упрощенный порядок получения пятилетнего вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Министерство юстиции.
Чтобы получить ВНЖ, заявителю нужно внести 200 тысяч долларов и 100 тысяч долларов за каждого члена семьи – супруга, детей и родителей.
Документ дает право на постоянное проживание в Узбекистане.
Аналогичные программы уже действуют в Португалии, Испании, ОАЭ, США и других странах.
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