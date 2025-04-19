В Узбекистане вводят «золотые визы» для иностранцев

CentralAsia (UZ) - С 1 июня в Узбекистане появится упрощенный порядок получения пятилетнего вида на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, сообщает Министерство юстиции.

Чтобы получить ВНЖ, заявителю нужно внести 200 тысяч долларов и 100 тысяч долларов за каждого члена семьи – супруга, детей и родителей.

Документ дает право на постоянное проживание в Узбекистане.

Аналогичные программы уже действуют в Португалии, Испании, ОАЭ, США и других странах.