Зеленский прокомментировал заявление Путина о пасхальном перемирии
- Азия и мир, политика
- 20:57, 19 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.
«Только что докладывал Главком Александр Сырский.
Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля.
А относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17: 15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе – это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», - написал он.
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