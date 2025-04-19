экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский прокомментировал заявление Путина о пасхальном перемирии

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента  России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

«Только что докладывал Главком Александр Сырский.

Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля.

А относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17: 15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе – это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», - написал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com