Зеленский прокомментировал заявление Путина о пасхальном перемирии

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

«Только что докладывал Главком Александр Сырский.

Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля.

А относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17: 15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе – это истинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», - написал он.