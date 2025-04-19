Россия и Украина объявили об обмене военнопленными

CentralAsia (CA) - Россия и Украина объявили об обмене военнопленными, пишет Би-би-си.

По данным Министерства обороны России, возвращено 246 украинских военнопленных в обмен на 246 российских и дополнительно «в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи».

Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении из российского плена 277 человек, не деля их на категории. Он также ничего не сообщил о числе переданных российских пленных.

По заявлениям сторон, обмен был организован при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, как это происходила и предыдущих случаях.

Российское Минобороны сообщило, что возвращенные пленные сейчас находятся на территории Беларуси.