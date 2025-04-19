В Казахстане родился мальчик весом 7 кг
CentralAsia (KZ) - Малыш весом 7 кг родился в перинатальном центре Костаная, пишет Zakon.kz.
Мальчик Рауан весом почти 7 кг и ростом более 60 см – третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома мальчика ждут трехлетние сестренки-близняшки.
«Такие роды требуют особого внимания специалистов. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо», – сообщили в перинатальном центре.
На фотографии новорожденный – в руках акушерки.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения