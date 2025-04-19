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В Казахстане родился мальчик весом 7 кг

CentralAsia (KZ) -  Малыш весом 7 кг родился в перинатальном центре Костаная, пишет Zakon.kz.

Мальчик Рауан весом почти 7 кг и ростом более 60 см – третий ребенок в семье молодых костанайцев. Дома мальчика ждут трехлетние сестренки-близняшки.  

«Такие роды требуют особого внимания специалистов. Сейчас роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо», – сообщили в перинатальном центре. 

На фотографии новорожденный – в руках акушерки.

 

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