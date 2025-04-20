Россия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но не оставляет попыток продвигаться и наносить потери Украине, - Зеленский

CentralAsia (CA) - «В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине», - написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, по состоянию на утро на разных направлениях передовой произошло 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТУ «Старобельск» зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТУ «Донецк» – три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении – одно в районе Степного. Десятки применений FPV.

«На Курщине были российские артиллерийские удары и применение дронов.

Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально», - написал он.

В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

«Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией», - написал Зеленский.