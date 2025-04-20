Прогноз погоды в Узбекистане на 21 апреля

- Узбекистан, погода
- 11:13, 20 апреля 2025
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- Обновлено: 11:16, 20 апреля 2025
CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 21 апреля.
20-22 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами дожди, в высокогорьях возможен переход в снег.
Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.