Прогноз погоды в Узбекистане на 21 апреля

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 21 апреля.

20-22 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

ПРЕДГОРНЫЕ И ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами дожди, в высокогорьях возможен переход в снег.

Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.