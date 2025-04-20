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В Нью-Дели рухнуло здание, погибли 11 человек

CentralAsia (CA) -  11 человек погибли, 5 были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщают местные СМИ.

Здание в районе Мустафабад рухнуло, завалив нескольких человек обломками. Спасатели вытащили 11 человек живыми.

Сообщается, обрушившееся здание было построено с нарушениями техники безопасности.

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