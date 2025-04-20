В Нью-Дели рухнуло здание, погибли 11 человек
- Азия и мир, происшествия
- 12:42, 20 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - 11 человек погибли, 5 были госпитализированы в результате обрушения здания в столице Индии Нью-Дели, сообщают местные СМИ.
Здание в районе Мустафабад рухнуло, завалив нескольких человек обломками. Спасатели вытащили 11 человек живыми.
Сообщается, обрушившееся здание было построено с нарушениями техники безопасности.
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