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Неподалеку от Каира ученые обнаружили гробницу первого правителя V династии Древнего Египта

CentralAsia (CA) -  

При проведении археологических исследований в районе Саккара неподалеку от Каира ученые обнаружили гробницу наследника фараона Усеркафа, сообщило Министерство туризма и древностей Египта.

«Археологическая миссия нашла усыпальницу принца Васер-иф-ре, сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта», — говорится в сообщении.

Во время раскопок исследователи обнаружили огромную ложную дверь из розового гранита высотой почти пять метров и шириной чуть больше 1 метра. Ложные двери такого размера раньше нигде не встречал Внутри гробницы принца археологи нашли и статуи фараона Джосера (основателя III династии), его жены и их десяти дочерей. Исследования показали, что изначально статуи находились в помещении рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, но позднее были перенесены в гробницу Васер-иф-ре.

Комплекс Саккара, расположенный к югу от Каира, представляет собой один из старейших некрополей Египта, и включает в себя захоронения, относящиеся к I династии фараонов (XXXI—XXIX в. до н.э.). Главной достопримечательностью комплекса является ступенчатая пирамида Джосера, считающаяся древнейшей пирамидой в Египте.

 

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