Зеленский предложил продлить перемирие на 30 дней

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить перемирие на 30 дней, передает BILD.

«Если полноценное перемирие действительно будет соблюдаться, Украина предлагает продлить его после 20 апреля»

Он пояснил, что это бы позволило увидеть истинные намерения России, ведь:

«30 часов хватает для заголовков, но недостаточно для настоящих мер по укреплению доверия. 30 дней — это шанс для мира».

Зеленский подчеркнул, что Украина готова реагировать симметрично на действия российской стороны:«Тишина в ответ на тишину, ответные удары — в ответ на атаки»

При этом он добавил, что Киеву нельзя доверять словам из Москвы.

Несмотря на объявленное перемирие, российские войска продолжали вести огонь по украинским позициям в субботу вечером.